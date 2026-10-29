Liebesdreieck auf Tennis-Tour? Tänzerin reagiert auf Gerüchte

Italiens Tennis wird von Gerüchten um ein pikantes Liebesdreieck aufgemischt. Nun meldet sich die Frau, um die sich alles drehen soll.

Vanessa Bellini hat die Spekulationen um ein angebliches Liebesdreieck mit Italiens Tennis-Stars Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti klar zurückgewiesen. Im Netz waren Gerüchte aufgekommen, Bellini habe Berrettini während ihrer Beziehung mit dessen italienischem Landsmann Musetti betrogen. Einen Beleg für diese Behauptungen gibt es nicht.

Gerüchte um angebliches Liebesdreieck im Tennis

Die Tänzerin reagierte dennoch deutlich. „Ich ertrage den ganzen Blödsinn, den ihr sagt und schreibt, und lasse es laufen. Aber zu hören, dass ich Matteo betrogen hätte – da solltet ihr euch den Mund auswaschen, bevor ihr redet“, schrieb sie als Reaktion auf einen Kommentar bei Instagram.

Die beiden Tennisprofis hatten 2023 und 2024 gemeinsam für Italien den Davis Cup gewonnen und galten bisher als Freunde. Nun gab es aber Zweifel, ob sich das Duo noch gut versteht. In Italien und der Tennisszene gab es einen Aufschrei, weil Musetti mit seiner langjährigen Partnerin Veronica Confalonieri zwei Kinder hat und sie offiziell immer noch zusammen sind.

Stimmt es nicht mehr zwischen Musetti und Berrettini?

Für zusätzliche Aufmerksamkeit hatte Berrettinis Reaktion nach seinem Auftaktsieg beim Turnier in Wien gesorgt. Der Wimbledon-Finalist von 2021 schlug Tomas Martin Etcheverry mit 6:3, 6:4 und wurde anschließend noch auf dem Platz auf Musettis Titelgewinn in Lyon angesprochen.

Berrettini fragte zunächst: „Ist das live?“ Dann sagte er mit mehreren Pausen: „Es ist okay. Ich weiß, dass er sehr hart an seinem Comeback gearbeitet hat, und ich denke, er hat es verdient.“ Musetti hatte im Endspiel von Lyon Taylor Fritz mit 6:3, 6:4 bezwungen.

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Getuschel um angebliche Affäre erhält neues Futter

Die zurückhaltende Antwort wurde in sozialen Netzwerken als Hinweis auf ein angespanntes Verhältnis der beiden Italiener interpretiert. Bei Instagram folgt Berrettini zudem Musetti nicht mehr. Das heizte die Spekulationen an. Musetti selbst hat sich zu den Gerüchten nicht öffentlich geäußert. Pikant: Sportlich geht es für beide in Wien weiter. Sie könnten sich also in den Katakomben häufig über den Weg laufen.

Zusätzliche Brisanz liefert die jüngste Nominierung Italiens für die Davis-Cup-Endrunde. Kapitän Filippo Volandri berief Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi sowie die Doppelspieler Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Berrettini steht zunächst nicht im Aufgebot. Einen Zusammenhang zwischen der Auswahl und den privaten Gerüchten soll es nicht geben. Volandri verwies bei der Bekanntgabe auf die Form und Verfügbarkeit seiner Spieler.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.