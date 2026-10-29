Thomalla unterstützt Zverev in historischem Tennis-Moment

Sophia Thomalla unterstützt Alexander Zverev in Wien bei einem ganz besonderen Match. Zuletzt hatte die Moderatorin die großen Erfolge ihres Partners als Zuschauerin verpasst.

Alexander Zverev hat sich beim ATP-Turnier in Wien zur Nummer 1 der Tennis-Welt gekrönt. Nur noch ein Sieg trennte den deutschen Topstar vom großen Meilenstein. Bei diesem besonderen Match gegen Tallon Griekspoor saß auch Freundin Sophia Thomalla auf der Tribüne und drückte dem Hamburger die Daumen.

Mit dem Sieg gegen den Niederländer eroberte der Deutsche erstmals in seiner Karriere die Spitze der Weltrangliste und überflügelt ab Montag den Italiener Jannik Sinner. Zverev ist nach Boris Becker der erst zweite Deutsche, der Nummer 1 bei den Männern ist.

Sophia Thomalla (l.) und Alexander Zverev bejubelten den besonderen Sieg in Wien Sophia Thomalla (l.) und Alexander Zverev bejubelten den besonderen Sieg in Wien © IMAGO/GEPA pictures

Zverev erreicht deutschen Meilenstein, Thomalla schaut zu

Die Unterstützung von Thomalla kam dabei zu einem besonderen Zeitpunkt. Ausgerechnet bei den beiden Grand-Slam-Triumphen Zverevs in diesem Jahr in Paris und New York war die Moderatorin aus beruflichen Gründen nicht vor Ort.

Nun begleitete sie ihren Partner bei einem weiteren historischen Moment, der den nächsten großen Schritt seiner Karriere bedeutet.

In der Box verfolgte Thomalla die Partie aufmerksam und fieberte mit. Nach dem Match gab es von Zverev einen Handkuss für Thomalla. Die Veranstalter riefen bei der Zeremonie das gesamte Team auf den Platz und so kam die Moderatorin mit ins Scheinwerferlicht auf den Platz. Seit Jahren zählt sie zu den engsten Vertrauten des deutschen Tennisstars und begleitet ihn regelmäßig bei wichtigen Turnieren rund um den Globus.

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Bereits in der ersten Runde gegen den Spanier Martín Landaluce war die TV-Bekanntheit vor Ort. Ausgerechnet Bruder Mischa Zverev befindet sich in dieser Woche jedoch im Urlaub und fehlt.

Griekspoor verlieh dem Match zudem noch eine besondere Note. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder negativ über Zverev gesprochen.