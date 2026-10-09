Kühnen verteidigt Zverev: „Der beste Spieler des Jahres“

Der TV-Experte hält die Erfolge der deutschen Nummer eins entgegen einiger Kritiker für hochverdient.

Der frühere Tennisprofi Patrik Kühnen hat Alexander Zverev gegen Kritiker verteidigt, wonach der French- und US-Open-Sieger in diesem Jahr nur von den verletzungsbedingten Ausfällen seiner Konkurrenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz profitiert habe. „Zverev hat sich seine Erfolge absolut verdient, denn er war alles in allem der beste Spieler des Jahres“, sagte Kühnen im Interview mit t-online.

Der frühere Davis-Cup-Sieger betonte auch, dass Zverev keinen Einfluss auf die Auswahl seiner Kontrahenten habe: „Er kann nur die Gegner schlagen, die auf der anderen Seite des Netzes stehen.“ Es gehe darum, die Chancen, die sich aufgetan haben zu nutzen, was Zverev 2026 „in einer Art und Weise, die man so erst mal schaffen muss“ getan habe. Zverev (29) habe „in diesem Jahr von allen Spielern die meisten Matches gewonnen, das ist Fakt, das kann niemand bestreiten“.

Kühnen sieht in dieser Saison große spielerische Fortschritte beim Hamburger, der sowohl auf dem Court als auch abseits davon eine „ganz neue Reife“ zeige. Der ehemalige Davis-Cup-Kapitän prophezeite Zverev noch weitere Entwicklungsschritte: „Ich gehe auch fest davon aus, dass er noch weitere Fortschritte machen wird – und damit einhergehend noch mehrere Chancen haben wird, weitere Grand Slams zu gewinnen.“

Zverev, der in dieser Saison die ersten beiden Grand Slams seiner Karriere gewinnen konnte, steht aufgrund des verletzungsbedingten Saison-Aus von Sinner sogar davor, in diesem Jahr noch die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Der Deutsche stand außerdem im Wimbledon-Finale, wo er sich jedoch dem Südtiroler Sinner geschlagen geben musste. Bei seinen beiden Grand-Slam-Erfolgen in Paris und New York traf Zverev weder auf Sinner noch auf Alcaraz.