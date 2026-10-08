Shanghai: Auch Struff in zweiter Runde

Der Warsteiner zeigt eine abgeklärte Vorstellung - und bekommt nun die Chance zur Revanche.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier in die zweite Runde des ATP-Masters in Shanghai gefolgt. Der 36 Jahre alte Warsteiner setzte sich in der chinesischen Metropole mit 6:4, 6:4 gegen den Spanier Martin Landaluce durch und bekommt nun die Chance auf eine schnelle Revanche: In der zweiten Runde trifft er auf den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland, gegen den er erst am Samstag im Achtelfinale von Peking verloren hatte.

Struff ist damit der dritte Deutsche, der in Shanghai sein Auftaktmatch gewinnt. Am Mittwoch waren bereits Hanfmann und Altmaier in die zweite Runde eingezogen, auch sie stehen nun vor schwierigen Aufgaben. Hanfmann trifft auf Frances Tiafoe (USA/Nr. 7), Altmaier spielt gegen den an Position drei gesetzten US-Open-Finalisten Ben Shelton (USA). French- und US-Open-Sieger Alexander Zverev (Hamburg) ist bei dem 1000er-Turnier zudem topgesetzt und steigt nach einem Freilos in der ersten Runde am Freitag gegen den Chinesen Wu Yibing ein.

Struff, Nummer 59 der Welt, dominierte die Partie gegen Landaluce von der Grundlinie und zeigte sich in den entscheidenden Momenten eiskalt. Gegen Medwedew hat Struff eine schwache Bilanz von 2:9. Auf seinem Weg ins Wimbledon-Viertelfinale im Sommer hatte er den Russen in drei Sätzen besiegt, in Peking war er jüngst weitestgehend chancenlos.