Der Weltranglistenerste Alexander Zverev hat bei den ATP Finals eine spannende Auslosung erwischt. Ein Duell mit Carlos Alcaraz gibt es zunächst nicht.

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin eine spannende Auslosung erwischt. Der Weltranglistenerste trifft in der „John-McEnroe-Gruppe“ auf den US-Amerikaner Ben Shelton, den Franzosen Arthur Fils und den Spanier Rafael Jódar.

Gegen alle drei Kontrahenten hat der Sieger der French Open und US Open bislang eine positive Bilanz. Den Weltranglistenvierten Shelton besiegte Zverev unter anderem im Finale von New York.

Alexander Zverev geht erstmals als Nummer 1 der Welt in die ATP Finals Alexander Zverev geht erstmals als Nummer 1 der Welt in die ATP Finals © IMAGO/ABACAPRESS

ATP Finals: Wann Zverev auf Alcaraz treffen kann

Auf den siebenmaligen Grand-Slam-Champion Carlos Alcaraz kann Zverev frühestens im Halbfinale treffen. Der Topstar misst sich in der „Ivan-Lendl-Gruppe“ mit dem Russen Daniil Medwedew, dem italienischen Lokalmatador Flavio Cobolli und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe kommen weiter. Die Entscheidung über den Sieger der ATP Finals, die seit 2017 unter diesem Namen ausgetragen werden und am Sonntag beginnen, fällt im Endspiel am 22. November.

Das Event bildet den Jahresabschluss der ATP-Tour, qualifiziert haben sich die Profis über die erspielten Punkte im Saisonverlauf. Zverev ist Dauergast bei dem Turnier, das er 2018 und 2021 gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr gewann Jannik Sinner, der verletzungsbedingt diesmal nicht dabei ist, ein spannendes Finale gegen Alcaraz.