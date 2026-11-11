Der eine begeistert einst eine ganze Nation, der andere muss sich an ihm messen lassen. Tommy Haas hält das für unfair und verteidigt Alexander Zverev gegen Vergleiche mit Boris Becker.

Boris Becker hat das deutsche Tennis geprägt wie kaum ein anderer. Dass Alexander Zverev immer wieder an der Strahlkraft des dreimaligen Wimbledon-Siegers gemessen wird, hält Tommy Haas deshalb für unfair. Der frühere Weltranglistenzweite äußert sich in der Sport Bild zum jüngsten Streit zwischen den beiden – und findet dabei vor allem für Becker bemerkenswerte Worte.

„Boris, als er mit 17 Wimbledon gewan, hat uns alle mitgenommen auf diese Reise“, erinnerte sich Haas. „Die Matches, die er gedreht hat, seine Wutausbrüche, sein spektakuläres Spiel – das war geil.“

Tommy Haas hält Vergleiche zwischen Becker und Zverev für unfair – und stärkt dem 29-Jährigen den Rücken Tommy Haas hält Vergleiche zwischen Becker und Zverev für unfair – und stärkt dem 29-Jährigen den Rücken © IMAGO/speedshot

Becker habe nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern dem Tennis in Deutschland eine völlig neue Aufmerksamkeit verschafft. „Boris hat eine Sportart groß gemacht. Aber Vergleiche mit ihm sind nicht fair. Kaum einer kommt an Boris heran“, erklärte Haas.

Becker-Kritik sorgt für Zverev-Konter

Zuletzt hatten sich die beiden Tennis-Größen einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Becker hatte im Spiegel erklärt, warum Zverev trotz seiner sportlichen Erfolge nicht dieselbe Begeisterung beim Publikum auslöse. Becker kritisierte unter anderem, dass der Hamburger in Interviews häufig „schroff und abgehackt“ wirke, sich privat zu wenig öffne und sich nicht zum Krieg in der Ukraine äußere.

Zverev ließ die Aussagen nicht unkommentiert. Becker erzähle „wie immer relativ viel Blödsinn“, konterte der 29-Jährige. Haas kann durchaus nachvollziehen, dass Zverev nicht dieselbe emotionale Bindung zum Publikum aufbaut wie Becker. Dessen außergewöhnliche Wirkung hält er allerdings für einen Maßstab, an dem sich kaum ein anderer Spieler messen lassen könne.

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Auch über die beiden Deutschen hinaus beobachtet Haas einen Wandel im Tennis. Früher habe es mit Spielern wie John McEnroe, Ivan Lendl oder Thomas Muster mehr markante Persönlichkeiten gegeben, findet der 48-Jährige.

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Haas verteidigt Zverevs sportliche Leistungen

Unabhängig von dessen öffentlicher Wirkung stellt Haas die sportliche Klasse Zverevs nicht infrage. Nachdem der Deutsche zuletzt beim Turnier in Paris seinen Unmut über die ständigen Zweifel an seiner Spitzenposition geäußert hatte, erhält er von seinem früheren Davis-Cup-Kollegen deutliche Rückendeckung: „Die Weltranglistenpunkte lügen nicht, Zverev ist völlig zu Recht die Nummer eins“, sagte Haas.

Die Kritik an Zverevs Bilanz gegen Top-10-Spieler lässt er dabei nicht gelten. „Er kann nur die Spieler schlagen, die auf dem Platz stehen“, betonte Haas. Zverev würde sicher gerne in einem Grand-Slam-Finale auf Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner treffen; die könne er allerdings nicht „herbeizaubern“.

Zudem lobte der frühere Tennisprofi die Entwicklung des Deutschen: „Er kommt mehr ans Netz, seine Vorhand ist wirklich stark geworden, sein Aufschlag kommt konstanter. Er hat sein Spiel aufgeräumt.“

Auch DTB-Präsident Dietloff von Arnim stärkte Zverev gegenüber der Sport Bild den Rücken und würdigte dessen Konstanz. Zur persönlichen Kritik Beckers wollte sich der Verbandschef hingegen nicht äußern.