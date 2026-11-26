Die beiden Routiniers könnten auf der Titeljagd eine wichtige Rolle spielen.

Das deutsche Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bereit für seine mögliche Rolle als X-Faktor bei der Finalrunde des Davis Cup. Der 34-jährige Coburger Krawietz und der 39-jährige Frankfurter Pütz hatten in der Vorwoche nur knapp den Einzug ins Endspiel der ATP Finals in Turin verpasst. Nun soll dies in Bologna im Team von Bundestrainer Michael Kohlmann gelingen.

„Wir haben vier gute Matches gespielt, von der Qualität fast die besten des Jahres“, sagte Pütz im SID-Interview vor dem Viertelfinalduell am Donnerstag gegen Großbritannien: „Es ist alles bereitet, um auch hier wieder eine gute Leistung abzuliefern.“ Auch ein „Quäntchen Glück“ sei dann für ein Topergebnis nötig, fügte Krawietz an: „Dann schauen wir mal, wie weit es geht.“

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Tennis: Letztes Event für Krawietz/Pütz?

Das Doppel kommt immer zum Einsatz, wenn es nach den Einzeln 1:1 steht und hat in dem Modus eine bedeutende Rolle. Für Krawietz/Pütz ist es in Bologna nach vier Jahren voraussichtlich das letzte Event, das sie gemeinsam spielen werden. Nach der Saison wird Pütz aus familiären Gründen kürzertreten.

Die Australian Open im Januar wird er mit Yannick Hanfmann absolvieren, Krawietz tritt dann schon mit seinem neuen Partner Mate Pavic aus Kroatien an.