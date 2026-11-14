Keine Gedanken an Alcaraz: Zverev gut gelaunt in Turin

Auf den siebenmaligen Grand-Slam-Champion könnte der Hamburger frühestens im Halbfinale treffen.

Mit einem breiten Lächeln schritt Alexander Zverev über den blauen Teppich in Turin. Im stilvollen zweireihigen Sakko in Anthrazit posierte er auf dem Piazza San Carlo für das obligatorische Gruppenfoto. Neben ihm: Der Silberpokal der ATP Finals, Carlos Alcaraz sowie die sechs weiteren Teilnehmer beim Jahresabschluss der Tennis-Elite. „Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es spielt keine Rolle, wie oft man schon an diesem Turnier teilgenommen hat“, sagte Zverev: „Es ist immer wieder eine besondere Ehre zu den besten acht Spielern der Welt zu gehören – Jannik Sinner ausgenommen.“

In Italien fiebert die Tenniswelt in Abwesenheit des weiter verletzten Vorjahressiegers Sinner besonders dem möglichen Duell zwischen Zverev, dem neuen Weltranglistenersten, und Alcaraz, der früheren Nummer eins, entgegen. Davon hält der Hamburger nichts. „Wir sollten niemanden respektlos behandeln. Ich denke im Moment nicht an Carlos. Ich denke an diese drei jungen Herren hier“, sagte Zverev während der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen Gruppengegnern. In der „John-McEnroe-Gruppe“ trifft er auf den US-Amerikaner Ben Shelton, den Franzosen Arthur Fils und den Spanier Rafael Jódar.

Auf den siebenmaligen Grand-Slam-Champion Alcaraz könnte Zverev frühestens im Halbfinale treffen. Der Spanier sei „seit seinem Comeback außergewöhnlich. Er spielt unglaubliches Tennis“, sagte der Deutsche: „Aber mein Hauptaugenmerk liegt auf dem ersten Spiel gegen Rafa.“ Am Sonntag geht es zur Mittagszeit (nicht vor 14.00 Uhr/Sky) gegen den spanischen Youngster Jódar.

Das Event bildet den Jahresabschluss der ATP-Tour, qualifiziert haben sich die Profis über die erspielten Punkte im Saisonverlauf. Zverev ist Dauergast bei dem Turnier, das er 2018 und 2021 gewinnen konnte.