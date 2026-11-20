Das deutsche Duo um Kevin Krawietz und Tim Pütz stand schon vor der Partie als Gruppensieger fest. Am Samstagabend geht es um den Einzug ins Endspiel.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz geht nach einer makellosen Gruppenphase mit reichlich Selbstvertrauen ins Halbfinale der ATP Finals.

Die Turniersieger von 2024 gewannen auch ihr drittes Gruppenspiel gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori nach großem Kampf 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 10:7 und zeigten sich bereit für die heiße Phase des Turniers. Krawietz und Pütz hatten schon vor der Partie als Gruppensieger festgestanden.

Tim Pütz (vorne) und Kevin Krawietz jubeln Tim Pütz (vorne) und Kevin Krawietz jubeln © IMAGO/ZUMA Press

Tennis: Französisches Duo wartet im Halbfinale

Im Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr) trifft das deutsche Duo auf Théo Arribagé und Albano Olivetti aus Frankreich. Für Krawietz und Pütz ist es das letzte gemeinsame Turnier auf der ATP-Tour, nach der Saison wird Pütz aus familiären Gründen kürzertreten.

Im Saisonendspurt wollen sie den bisher sieben gemeinsamen Titeln mindestens einen weiteren hinzufügen. Im Anschluss an die ATP Finals in Turin treten Krawietz und Pütz mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev in Bologna an.