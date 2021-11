Tennis: Kohlmann nennt Minimalziel im Davis Cup

Aufgrund des in Österreich ausgerufenen Lockdowns bleiben die Ränge in der Vorrunde leer. „Ich finde es extrem schade“, sagte der 47-jährige Kohlmann: „Die Mannschaft kann einem Spieler viel Energie geben. Aber die Zuschauer machen die letzten Prozent aus, das wäre die Sahne auf der Torte gewesen. Aber wir können es nicht ändern. Wir müssen das so akzeptieren.“