Davis Cup: Zverev trifft auf Seyboth Wild - Struff gegen Monteiro

Am Freitag (ab 20.00 Uhr/jeweils Sportdeutschland TV) stehen die ersten beiden Einzel an, in denen die Favoriten aus Deutschland schon die Weichen auf einen Auswärtssieg stellen wollen. Am Samstag (18.00 Uhr) fällt dann die Entscheidung im Doppel und in den verbliebenen zwei Einzeln.