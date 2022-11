Davis Cup: Deutschland in der Quali gegen die Schweiz

Das deutsche Davis-Cup-Team trifft in der Qualifikation für die Gruppenphase 2023 vom 1. bis 4. Februar in der Arena Trier auf die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Rande der diesjährigen Finalrunde in Malaga, wo Deutschland im Viertelfinale an Kanada gescheitert war. Die Partie gegen die Schweiz wird auf einem Hartplatz ausgetragen.