Davis Cup: Deutschland - Kanada im Viertelfinale heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Der Bundestrainer setzt bei seiner Davis-Cup-Mission besonders auf sein Erfolgsdoppel: „Die beiden freuen sich auf uns, genauso wie wir uns auf sie freuen“, sagte Kohlmann über Kevin Krawietz und Tim Pütz. Das Duo hatte noch am Sonntag erstmals bei den ATP-Finals in Turin triumphiert und trifft nun, wie der Bundestrainer glaubt, mit „einem Boost“ auf das deutsche Team in Malaga.

Davis Cup - Viertelfinale : Deutschland - Kanada heute LIVE:

Davis Cup: Struff deutsche Nummer eins

Doch bevor das deutsche Doppel um Punkte kämpft, stehen die beiden Einzel auf dem Programm. Jan-Lennard Struff wird in Abwesenheit von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins sein. „Der Fokus ist auf Kanada“, sagte Struff vor dem Viertelfinale im Davis Cup gegen die Kanadier am Mittwoch. Mit einem Duell gegen Legende Rafa Nadal wird es nix. Die Spanier unterlagen den Niederlanden am Dienstag mit 1:2. Im Halbfinale würden auf das deutsche Team also die Holländer warten.