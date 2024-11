"Kirsche auf der Torte": Sinner vor fast perfekter Saison

Die Krönung vor Augen: Tennisstar Jannik Sinner kann am Sonntag im Finale des Davis Cup mit Italien eine höchst erfolgreiche Saison veredeln. "Natürlich wäre das die Kirsche auf der Torte", sagte Sinner vor dem Finale gegen die Niederlande am Sonntag (16 Uhr/DAZN): "Ich habe dieses Jahr viel erreicht, aber versuche, nichts als selbstverständlich anzusehen."

Die Niederlande, die im Halbfinale Deutschland aus dem Turnier nahmen, will der Weltranglistenerste trotz der klaren Favoritenrolle seines Teams nicht unterschätzen: "Es wird eine harte Begegnung werden. Besonders im Davis Cup weiß man nie, was alles passieren kann", sagte Sinner. Titelverteidiger Italien hatte zuvor im Halbfinale den 28-maligen Champion aus Australien mit 2:0 besiegt.

Sinner führt die Weltrangliste nach einem extrem starken Jahr zum Saisonende souverän an. Er triumphierte 2024 bei drei Grand-Slam-Turnieren sowie den ATP-Finals, lediglich bei den French Open musste er seinem Rivalen Carlos Alcaraz den Vortritt lassen. So erfolgreich Sinners Saison auf sportlicher Ebene war, so kompliziert verlief sie abseits des Platzes.