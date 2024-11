Nächster Titel? Sinners Italien wieder im Davis-Cup-Finale

Gegen Australien macht der Titelverteidiger im Halbfinale kurzen Prozess. Ins Endspiel gehen Sinner und Co. als klarer Favorit.

Gegen Australien macht der Titelverteidiger im Halbfinale kurzen Prozess. Ins Endspiel gehen Sinner und Co. als klarer Favorit.

Angeführt von Topstar Jannik Sinner hat Italien das Finale des Davis Cup erreicht - und steht nun dicht vor dem zweiten Titel in Folge. In der Neuauflage des Vorjahresendspiels setzten sich die Italiener auf dem Weg zu ihrem insgesamt dritten Triumph im traditionsreichen Nationenwettbewerb mit 2:0 gegen Australien durch. Im Finale von Malaga am Sonntag (16 Uhr/DAZN) wartet nun der Deutschland-Bezwinger aus den Niederlanden.