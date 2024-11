"Sehe kein Limit": Kohlmann glaubt an neue Chance

Michael Kohlmann konnte schnell wieder lächeln. "Wir werden jetzt vielleicht ein Frustbier trinken und dann schauen wir, wie die Jungs dann in den Urlaub kommen", sagte der Bundestrainer des deutschen Männertennis. Nach dem verpassten Finale im Davis Cup wollte der 50-Jährige auch das Positive betonen.

Im Anschluss an das 0:2 gegen die Niederlande in einem weitgehend ausgeglichenen Halbfinal-Duell überwiege "natürlich" erst einmal die "Enttäuschung, denn es war eine große Chance, etwas außergewöhnliches zu erreichen", gestand Kohlmann, fügte aber an: "Das Positive ist, dass wir wieder gezeigt haben, dass wir im Kreis der großen Mannschaften mitspielen."