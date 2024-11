Traum geplatzt: DTB-Team verpasst Davis-Cup-Finale

In Abwesenheit von Topstar Alexander Zverev hatte sich dem DTB-Team gegen einen Gegner auf Augenhöhe die Chance auf größten Erfolg der vergangenen Jahrzehnte geboten. Das Finale aber blieb wie schon 2021, als man mit 1:2 gegen Russland verlor, ein Traum. Die Niederlande dagegen zogen zum ersten Mal in der langen Geschichte des Nationenevents ins Endspiel ein. Dort wartet nun am Sonntag (16 Uhr/DAZN) entweder Titelverteidiger Italien um den Weltranglistenersten Jannik Sinner oder Australien.