Davis Cup: DTB-Team in Vilnius gegen Israel

Stattdessen wird nun am 1. und 2. Februar in der SEB Arena in Vilnius auf Hartplatz gespielt, 1500 Zuschauer finden in der Mehrzweckhalle Platz. Ausgerichtet wird die Partie der ersten Qualifikationsrunde von der ITF. Durch einen Sieg gegen den Außenseiter Israel hätte das DTB-Team in der zweiten Qualifikationsrunde im September gegen Japan oder Großbritannien die Chance, sich für die Finals in Bologna zu qualifizieren.