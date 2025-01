Davis Cup: DTB-Team wohl ohne Zverev gegen Israel

SID 10.01.2025 • 15:14 Uhr Der Topstar wird "aller Voraussicht nach" in Vilnius fehlen.

Das deutsche Davis-Cup-Team geht "aller Voraussicht nach" ohne Topspieler Alexander Zverev in die erste Qualifikationsrunde gegen Israel. Teamchef Michael Kohlmann nominierte für das Duell in Litauens Hauptstadt Vilnius, wo die Partie aufgrund der angespannten politischen Lage in Israel stattfindet, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz und Tim Pütz. Der fünfte Platz im Team wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Der Weltranglistenzweite Zverev wird "aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen, da sein Turnierplan im Februar die Sandplatzturniere in Südamerika vorsieht", teilte der Deutsche Tennis-Bund (DTB) am Freitag mit. Damit setzt Kohlmann auf vier Spieler aus der Mannschaft, die im vergangenen Jahr in Málaga erstmals nach 2021 wieder das Halbfinale des Davis Cups erreicht hatte.

"Es zeichnet uns aus, dass wir seit Jahren auf den gleichen Kern an Spielern mit viel Erfahrung zurückgreifen können, die immer bereit und in der Lage sind, im DTB-Dress ihre Bestleistungen abzurufen. In dieser Konstellation haben wir in der vergangenen Saison ein starkes Davis Cup-Jahr hingelegt, an das wir gegen Israel anknüpfen möchten", sagte Kohlmann.