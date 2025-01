Struff fehlt Davis-Cup-Team in Vilnius

Das deutsche Davis-Cup-Team muss beim Saisonauftakt gegen Israel auf Jan-Lennard Struff verzichten. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) mitteilte, kann der 34-Jährige aufgrund eines Infekts an dem Qualifikationsduell am Freitag (17.30 Uhr) und Samstag (13.30 Uhr/jeweils Tennis Channel) im litauischen Vilnius nicht teilnehmen.

Gegen Israel will die deutsche Mannschaft den Sprung in die zweite Quali-Runde schaffen, in der es im September dann um Tickets für das Finalturnier in Bologna geht.