Tennis: ITF und Kosmos legen Davis-Cup-Streit bei

Der Tennis-Weltverband ITF hat seinen Rechtsstreit mit der Investmentgruppe Kosmos um die Organisation des Davis Cup „gütlich“ beigelegt. Das teilte die ITF am Donnerstag in einem knappen Statement mit, ohne Details zu nennen. Das vom früheren spanischen Fußballprofi Gerard Pique geführte Konsortium Kosmos war 2018 für drei Milliarden Dollar und 25 Jahre eingestiegen, Anfang 2023 beendete die ITF die Zusammenarbeit im heftigen Streit schon wieder. Noch im selben Jahr zog Kosmos in dieser Sache vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS.