Ohne Zverev: Kohlmann beruft DTB-Team für Duell mit Japan

SID 14.08.2025 • 11:39 Uhr Die deutsche Nummer eins fehlt erwartungsgemäß beim Duell in Japan. Der Teamchef ist dennoch optimistisch.

Erwartungsgemäß ohne Alexander Zverev reist die deutsche Davis-Cup-Mannschaft unmittelbar nach den US Open (ab 24. August) nach Tokio, um dort ihr Qualifikations-Duell mit Japan zu bestreiten. Der Hamburger steht wegen des vollen Tourkalenders im August und September nicht zur Verfügung. Teamchef Michael Kohlmann berief nun Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff und das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz für die Matches am 12. und 13. September.

„Um auswärts in Japan zu bestehen, werden wir eine Menge Erfahrung benötigen. Deshalb freut es mich, dass ich auf ein altbewährtes Team zurückgreifen kann, das so auch 2024 bei den Davis Cup Finals in Málaga überzeugt hat“, sagt Kohlmann. „Alle fünf nominierten Spieler“, ergänzte der Teamchef, „laufen gerne für Deutschland auf und wissen zudem, wie man mit dem besonderen Druck in diesem Wettbewerb umgeht.“

Harte Aufgabe für deutsches Team

Mit einem Sieg in Japan wäre das DTB-Team für die Finals vom 18. bis zum 23. November im italienischen Bologna qualifiziert. In der ersten Runde hatte sich das deutsche Team im litauischen Vilnius 3:1 gegen Israel durchgesetzt. Im vergangenen Jahr war die deutsche Mannschaft im Halbfinale überraschend an den Niederlanden gescheitert, Titelverteidiger ist Italien.