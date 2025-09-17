Davis Cup: Deutsches Team klettert auf Topplatz

SID 17.09.2025 • 10:06 Uhr Der Auswärtserfolg in Japan beschert Jan-Lennard Struff und Co. einen Bestwert.

Höhenflug der deutschen Tennis-Männer: Der klare 4:0-Auswärtssieg in Japan und die damit verbundene erneute Qualifikation für die Davis-Cup-Endrunde in Bologna haben Deutschland in der Nationenwertung eine neue Topplatzierung eingebracht.

Das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Kapitän Michael Kohlmann schob sich um einen Platz auf Rang drei vor - es ist der Bestwert seit Einführung des Rankings vom Weltverband ITF im Jahr 2001.

Nur Italien und Australien besser

Besser sind aktuell nur Italien als aktueller Davis-Cup-Sieger und Australien. „In den letzten fünf Jahren haben wir mit zwei Viertelfinals und zwei Halbfinals gezeigt, dass wir zur absoluten Weltspitze gehören“, sagte Kohlmann: „Dass wir nun zu den besten drei Nationen zählen, ist ein bedeutender Erfolg – er würdigt nicht nur unsere Leistungen, sondern wir entgehen in Bologna aufgrund unserer Setzposition zwei auch zunächst einem direkten Duell mit Titelverteidiger Italien.“