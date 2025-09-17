Davis Cup: Deutsches Team klettert auf Topplatz

Höhenflug der deutschen Tennis-Männer: Der klare 4:0-Auswärtssieg in Japan und die damit verbundene erneute Qualifikation für die Davis-Cup-Endrunde in Bologna haben Deutschland in der Nationenwertung eine neue Topplatzierung eingebracht.
Deutsches Team klettert auf Top-Platz
Das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Kapitän Michael Kohlmann schob sich um einen Platz auf Rang drei vor - es ist der Bestwert seit Einführung des Rankings vom Weltverband ITF im Jahr 2001.
Nur Italien und Australien besser
Besser sind aktuell nur Italien als aktueller Davis-Cup-Sieger und Australien. „In den letzten fünf Jahren haben wir mit zwei Viertelfinals und zwei Halbfinals gezeigt, dass wir zur absoluten Weltspitze gehören“, sagte Kohlmann: „Dass wir nun zu den besten drei Nationen zählen, ist ein bedeutender Erfolg – er würdigt nicht nur unsere Leistungen, sondern wir entgehen in Bologna aufgrund unserer Setzposition zwei auch zunächst einem direkten Duell mit Titelverteidiger Italien.“
Die Auslosung für die Davis-Cup-Finalrunde vom 18. bis 23. November findet am Mittwoch um 12.00 Uhr in Bologna statt.