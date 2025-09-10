Davis Cup: Davis-Cup-Kapitän nach Stoß gegen Dopingkontrolleur gesperrt

SID 10.09.2025 • 13:50 Uhr Der australische Kapitän Lleyton Hewitt gerät mit einem Dopingkontrolleur aneinander. Die Sperre beginnt allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Australiens Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt ist nach einer Auseinandersetzung mit einem Dopingkontrolleur für zwei Wochen gesperrt worden.

Wie die International Tennis Integrity Agency (ITIA) nach der Entscheidung eines unabhängigen Schiedsgerichts am Mittwoch mitteilte, muss der frühere Weltranglistenerste zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Australischer Dollar (rund 17.000 Euro) zahlen.

Sperre beginnt Ende September

Wie die ITIA bekannt gab, läuft die Sperre vom 24. September bis 7. Oktober, um Hewitt nicht unangemessen zu bestrafen und ihm die Möglichkeit zu geben, Berufung einzulegen. Dies sei bisher nicht geschehen.

Der 44-jährige Hewitt ist somit beim entscheidenden Duell Australiens mit Belgien am Wochenende um den Einzug in die Endrunde in Bologna dabei.

Hewitt bestriit den Vorwurf