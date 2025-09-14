Davis Cup: Rekordchampion USA scheitert an Tschechien

SID 14.09.2025 • 07:06 Uhr In Delray Beach verlieren die US-Amerikaner die beiden abschließenden Einzel, die Tschechen fahren zur Endrunde.

Rekordsieger USA hat die Davis-Cup-Endrunde verpasst. Der 32-malige Gewinner des traditionellen Tennis-Teamwettbewerbs unterlag in Delray Beach/Florida Tschechien mit 2:3 und wartet damit weiter seit 2007 auf einen Triumph. Tschechien kämpft bei der Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) um seinen vierten Titel.

Jakub Mensik gewann das entscheidende Einzel gegen Frances Tiafoe glatt 6:1, 6:4. Zuvor hatte Jiri Lehecka 6:4, 3:6, 6:4 gegen den Weltranglistenfünften Taylor Fritz triumphiert. Die USA hatten nach dem Doppel 2:1 geführt.