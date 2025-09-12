Davis Cup: Struff sorgt für Führung

SID 12.09.2025 • 09:43 Uhr Der Warsteiner wurde seiner Favoritenrolle in Japan gerecht.

Gelungener Auftakt für das deutsche Davis-Cup-Team: Jan-Lennard hat das erste Einzel im Duell der 2. Qualifikationsrunde in Japan gewonnen und damit den Grundstein für das ersehnte Endrunden-Ticket gelegt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 35 Jahre alte Routinier setzte sich nach überzeugender Leistung und mit starken Nerven mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 gegen den früheren Weltranglisten-24. Yoshihito Nishioka durch und sorgte für die 1:0-Führung.

Davis Cup: Struff siegt - zieht Hanfmann nach

Yannick Hanfmann hat im Ariake Coliseum die Chance nachzulegen. Der Karlsruher trifft im Anschluss an Struffs Match im Weltranglisten-103. Shintaro Mochizuki auf den am höchsten platzierten Spieler der Gastgeber.

Die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann will mit einem Auswärtssieg die Qualifikation für die Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) perfekt machen. Dafür sind drei Matcherfolge nötig.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach den beiden Einzeln geht es am Samstag (6.00 Uhr/Tennis Channel) mit dem Doppel von Kevin Krawietz und Tim Pütz weiter. Sollte dann noch keine Entscheidung gefallen sein, könnten zwei weitere Einzel folgen.