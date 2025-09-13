Davis-Cup-Team löst Ticket für Finalrunde

SID 13.09.2025 • 08:12 Uhr Nach Einzelsiegen am Freitag sorgt das Doppel Krawietz/Pütz für die Entscheidung. Die Finalrunde steigt im November in Bologna.

Das Ticket für Bologna ist gelöst: Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat sich erneut für die Endrunde des traditionsreichen Teamwettbewerbs qualifiziert. Das Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz sorgte am Samstag in Japan mit seinem Erfolg zum 3:0 für die Entscheidung.

Das Duo aus Coburg und Frankfurt setzte sich in Tokio sicher mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki durch.

Elf Punkte in Folge brachten Krawietz/Pütz am Ende des engen zweiten Durchgangs auf die Siegerstraße. Beim Stand von 0:40 bei eigenem Aufschlag wehrte das deutsche Duo zunächst drei Satzbälle ab, ehe wenig später im Tiebreak der fünfte Matchball die Partie entschied.

Zverev wieder nicht dabei

„Der Schlüssel war, tough zu bleiben. Wir haben in den Einzeln schon gesehen, dass es enge Matches waren. Wir haben einen guten Tiebreak gespielt, das war der Schlüssel“, sagte Krawietz. Pütz ergänzte erleichtert: „Wir sind sehr glücklich, in Bologna dabei zu sein.“

Schon am Freitag hatte die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit zwei Einzelsiegen klar Kurs auf das Final 8 in Italien vom 18. bis 23. November genommen. Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte mit einem 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 gegen den früheren Weltranglisten-24. Yoshihito Nishioka vorgelegt. Der Karlsruher Yannick Hanfmann sorgte mit einem 6:3, 6:3-Sieg gegen Shintaro Mochizuki, die Nummer eins der Gastgeber, für eine komfortable Führung nach dem ersten Tag.