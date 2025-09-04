Jüngster Spieler nach Becker? Deutsches Toptalent berufen

SID 04.09.2025 • 13:51 Uhr Justin Engel wird für den Davis Cup nominiert. Der 17-Jährige ist zum ersten Mal dabei und könnte in große Fußstapfen treten.

Davis-Cup-Premiere für Toptalent Justin Engel: Der 17-Jährige ist von Bundestrainer Michael Kohlmann für das anstehende Duell am 12. und 13. September in Japan nominiert worden. Kohlmann reagierte damit auf die Verletzung von Daniel Altmaier. Der 26-Jährige hatte eine Muskelblessur bei den US Open erlitten.

Sollte der Nürnberger Engel zum Einsatz kommen, wäre er laut Angaben des Deutschen Tennis Bundes (DTB) nach Boris Becker der zweitjüngste Spieler, der jemals für Deutschland in einem Davis-Cup-Match aufgelaufen ist.

„Mit der Nominierung für das Davis-Cup-Team geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagte Engel: „Es war schon immer mein Ziel, einmal für Deutschland auf dem Platz zu stehen. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung und hoffe, dass wir als Mannschaft gemeinsam die Hürde Japan meistern.“

Holt sich Deutschland das Ticket fürs Finalturnier?

Sollte dies dem Team mit Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawietz sowie Engel gelingen, wäre das Ticket fürs Finalturnier vom 18. bis 23. November in Bologna gelöst.

