Trotz Jetlag: Davis-Cup-Team will über Japan nach Bologna

SID 10.09.2025 • 09:42 Uhr Mit Jan-Lennard Struff in alter Form soll in Tokio die Qualifikation für die Finalrunde gelingen. Doch die Nächte sind noch hart.

Der Jetlag steckt den deutschen Tennisprofis in den Knochen, doch das Ziel haben Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann, seine Nummer eins Jan-Lennard Struff und Rookie Justin Engel deutlich vor Augen.

„Wer bei der Finalrunde im letzten Jahr dabei war, will da wieder hin“, sagte Kohlmann vor dem entscheidenden Spiel gegen Japan am Freitag (ab 7 Uhr MESZ) und Samstag (ab 6 Uhr MESZ) in Tokio.

Mit einem Auswärtssieg wäre die Qualifikation für die Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) perfekt. Auf dem langsamen Hartplatz im Ariake Coliseum ruhen in Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev, der für den Davis Cup nur noch selten Platz im Terminkalender findet, auf dem wiedererstarkten Struff.

Struff kehrt in die Top 100 zurück

Der 35 Jahre alte Warsteiner hat in einem „schwierigen Jahr“ die Wende und mit dem Drittrundeneinzug bei den US Open die Rückkehr in die Top 100 geschafft.

Die Form aus New York will er trotz einiger harter Nächte nach Tausenden Flugkilometern „in die Woche transportieren“, sagte er am Mittwoch. Auch Struff war im vergangenen Jahr Teil des Teams, das in Malaga erst im Halbfinale knapp an den Niederlanden gescheitert war.