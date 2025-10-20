Tennis-Topstar Jannik Sinner fehlt bei Traditions-Event

SID 20.10.2025 • 17:06 Uhr Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner - zuletzt Sieger des Six-Kings-Showturniers in Saudi-Arabien - steht bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna nicht im Team der Gastgeber.

Titelverteidiger Italien tritt bei der Davis-Cup-Endrunde vor Heimpublikum ohne Tennis-Topstar Jannick Sinner an.

Der Weltranglistenzweite steht für das Turnier in Bologna (18. bis 23. November) nicht im Team der Gastgeber, die acht Aufgebote wurden am Montag bekannt gegeben.

Sinner gewann zuletzt Saudi-Showturnier Six Kings Slam

Italien, das im Viertelfinale auf Österreich trifft, setzt auf Lorenzo Musetti (ATP-8.), Flavio Cobolli (22.), Matteo Berrettini (59.) sowie die Doppelspezialisten Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Sinner hatte zuletzt am Rande des Showturniers Six Kings Slam in Saudi-Arabien schon vor seinem Finalsieg über den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz erklärt, dass seine Teilnahme an der Endrunde offen sei. „Ich habe mich noch nicht entschieden, ich weiß es nicht“, sagte Sinner Sky Sport Italia zu einem möglichen Start. Zuvor hatte der Südtiroler beim Masters in Shanghai in der dritten Runde wegen eines Krampfes im rechten Oberschenkel aufgeben müssen.