Überraschung um Zverev perfekt!

SID 20.10.2025 • 12:29 Uhr Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev steht im Aufgebot für den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb in Bologna.

Angeführt von Rückkehrer Alexander Zverev startet die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in die Davis-Cup-Finalrunde in Bologna.

Wie der Verband am Montag bekannt gab, spielt der Tokio-Olympiasieger erstmals seit Februar 2023 wieder für Deutschland beim prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz vervollständigen das Aufgebot.

„Seine Rückkehr gibt uns zusätzliche Qualität“

„Ich freue mich sehr, dass Sascha wieder Teil des Teams ist und erstmals für uns bei den Finals an den Start geht. Seine Rückkehr gibt uns zusätzliche Qualität auf höchstem Niveau, macht uns für jeden Gegner noch schwerer auszurechnen und erhöht so unsere Chancen auf ein Weiterkommen“, sagte Kapitän Michael Kohlmann.

Zverev hatte zuletzt vor über zwei Jahren gegen die Schweiz für das deutsche Team gespielt. Bei dem Event in Bologna (18. bis 23. November) trifft Deutschland, das sich mit Siegen gegen Israel und Japan qualifiziert hatte, im Viertelfinale auf Argentinien. Für Zverev stehen zuvor noch die ATP-Finals in Turin (9. bis 16. November) im Programm.

DTB-Team mit großem Selbstvertrauen

„Die Jungs haben gegen Israel und Japan gezeigt, welche Qualität sie für Deutschland immer wieder auf den Platz bringen, und sich daher die Fortsetzung dieser gemeinsamen Reise nach Bologna verdient“, sagte Kohlmann mit Blick auf Zverevs vier Mannschaftskollegen: „Was dieses Team in den letzten Jahren auszeichnet, ist der besondere Zusammenhalt, gepaart mit der Qualität, die uns für jede Nation zu einer echten Herausforderung macht. Wir wissen, dass Argentinien ein sehr unangenehmer Gegner ist, aber wir fahren mit großem Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung nach Italien.“