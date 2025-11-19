"Wir lieben dich": Emotionaler Moment für Becker und Djokovic

SID 19.11.2025 • 17:44 Uhr Das Vermächtnis des einstigen Teamchefs Niki Pilic wird bei einer Zeremonie im Rahmen der Davis Cup Finals gefeiert.

Die deutschen Davis-Cup-Helden um Boris Becker haben gemeinsam mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic in Bologna bei einer Gedenkfeier ihren einstigen Teamchef Niki Pilic gewürdigt. Pilic war im September im Alter von 86 Jahren verstorben.

Anwesend bei der Zeremonie im Rahmen der Davis Cup Finals waren auch Pilic‘ Frau Mija und seine Tochter Danijela.

„Es gibt keinen besseren Ort als den Davis Cup, um sein Vermächtnis zu feiern“, sagte Djokovic und würdigte Pilic als Person und Tennis-Trainer: „Wir werden dich nie vergessen, Niki. Wir lieben dich.“

Pilic gewann mit Deutschland dreimal den Davis Cup

Pilic hatte als Teamchef mit Deutschland dreimal den Davis Cup gewonnen. Beim „Wunder von Göteborg“ 1988 sowie 1989 in Stuttgart - jeweils gegen Schweden - war Becker der Kopf der Mannschaft, 1993 in Düsseldorf gegen Australien führte Michael Stich das Team an.

Darüber hinaus triumphierte Pilic 2005 als Teamchef mit Kroatien und saß 2010 beim Davis-Cup-Sieg der Serben als Berater in der Box.