Davis Cup: Belgien im Halbfinale

Im Duell mit Nachbar Frankreich setzen sich die Belgier souverän durch.
Collignon jubelt in Bologna
Collignon jubelt in Bologna
© AFP/SID/TIZIANA FABI
SID
Im Duell mit Nachbar Frankreich setzen sich die Belgier souverän durch.

Die belgische Tennis-Auswahl hat beim Davis Cup in Bologna das Halbfinale erreicht. Die Belgier setzten sich am Dienstag zum Auftakt des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs glatt mit 2:0 gegen den Nachbarn Frankreich durch. Raphael Collignon gewann zunächst einen Nervenkrimi gegen Corentin Moutet nach 2:33 Stunden Spielzeit mit 2:6, 7:5, 7:5, dann sorgte Zizou Bergs durch ein 6:3, 7:6 (7:4) gegen Arthur Rinderknech bereits im zweiten Einzel für die Entscheidung.

Im Halbfinale trifft Belgien nun entweder auf Italien oder Österreich, die sich am Mittwoch duellieren. Der Titelverteidiger muss dabei aber auf Aushängeschild Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten. Deutschland mit Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev spielt am Donnerstag (17.00 Uhr/Tennis Channel und tennis.de) gegen Argentinien.

