Davis Cup: Belgien im Halbfinale

Die belgische Tennis-Auswahl hat beim Davis Cup in Bologna das Halbfinale erreicht. Die Belgier setzten sich am Dienstag zum Auftakt des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs glatt mit 2:0 gegen den Nachbarn Frankreich durch. Raphael Collignon gewann zunächst einen Nervenkrimi gegen Corentin Moutet nach 2:33 Stunden Spielzeit mit 2:6, 7:5, 7:5, dann sorgte Zizou Bergs durch ein 6:3, 7:6 (7:4) gegen Arthur Rinderknech bereits im zweiten Einzel für die Entscheidung.