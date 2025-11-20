Davis Cup: Deutschland mit Zverev gegen Argentinien heute live im TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 20.11.2025 • 14:00 Uhr Das deutsche Team hofft auf einen positiven Start in die Finalrunde des Davis Cup. Überraschungsteam Argentinien fordert Alexander Zverev und seine Teamkollegen.

Die Finalrunde des Davis Cup steht an! Deutschland trifft am Donnerstag im Viertelfinale auf Argentinien (ab 17 Uhr). Ausgetragen wird der prestigeträchtige Teamwettbewerb vom 18. bis 23. November erstmals in Bologna, Italien.

Angeführt wird die deutsche Tennis-Mannschaft von Alexander Zverev. Neben der deutschen Nummer eins gehen Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sowie das Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz an den Start.

„Der letzte Monat war für mich viel positiver als die Monate davor“, sagte Zverev dem ZDF nach seiner Ankunft in Italien und erklärte: „Ich habe mich besser und gesünder gefühlt, auch besseres Tennis gespielt. Deswegen hoffe ich, dass ich das hier weitermachen kann.“

Mit drei Siegen bei sieben Niederlagen weist Deutschland in der Geschichte des Turniers keine positive Bilanz gegen Argentinien auf. Allerdings will das DTB-Team an das letzte Aufeinandertreffen im Jahr 2019 anknüpfen. In Málaga konnte Deutschland das Duell mit 3:0 für sich entscheiden.

Zverev warnt: „Ein sehr schwerer Gegner“

„Es ist eine sehr gute Mannschaft, eine sehr gute Tennisnation“, warnte Zverev vor dem Gegner und lobte vor allem Topspieler Francisco Cerúndolo: „Er ist ein sehr schwerer Gegner, ich habe gegen ihn schon ein paar Mal verloren. Ich freue mich auf das Match, ich freue mich auf die Challenge und hoffe, dass ich mein bestes Tennis zeigen kann.“

Auch Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann meinte direkt nach der Auslosung: „Argentinien als große Tennisnation ist natürlich ein schwieriger Gegner. Mit Francisco Cerúndolo und Tomás Martín Etcheverry haben sie zwei außerordentlich gute Einzelspieler. Dazu kommt Horacio Zeballos, der in diesem Jahr schon zwei Grand-Slam-Turniere im Doppel gewonnen hat. Sie sind sehr gut aufgestellt, aber nicht unschlagbar. Ich erwarte eine enge Partie.“