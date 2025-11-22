Davis Cup heute: Tennis LIVE im TV, Stream & Ticker - Deutschland im Halbfinale

SPORT1 22.11.2025 • 12:10 Uhr Deutschland steht heute in Bologna im Davis-Cup-Halbfinale gegen Spanien und greift nach dem Finaleinzug. Spaniens Team muss ohne den verletzten Carlos Alcaraz auskommen, was Deutschland zusätzliche Chancen eröffnet.

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat heute im Halbfinale (12 Uhr) gegen Spanien die Möglichkeit, nach dem nächsten Coup zu greifen und in Bologna den Einzug ins Finale des traditionsreichen Nationenwettbewerbs perfekt zu machen.

An gleicher Stelle hatte das DTB-Team am Donnerstag ein dramatisches Viertelfinale gegen Argentinien für sich entschieden: Nachdem Jan-Lennard Struff zum Auftakt knapp verloren hatte, brachte Alexander Zverev Deutschland mit einem souveränen Zweisatzsieg über Francisco Cerúndolo zurück ins Rennen.

Im entscheidenden Doppel hielt das bewährte Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz dem immensen Druck stand und verwandelte nach einem packenden Tiebreak mit 12:10 ihren Matchball – weit nach Mitternacht und unter ohrenbetäubendem Jubel der deutschen Fans. Der Erfolg ebnete den Weg ins Halbfinale.

So sehen Sie Deutschland im Davis Cup LIVE:

Dank großer Nervenstärke lebt der Traum vom ersten Davis-Cup-Titel für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes seit 32 Jahren weiter: Zverev zeigte bei seinem ersten Davis-Cup-Einsatz seit Februar 2023 sofort Führungsqualitäten. Das Doppel bewies einmal mehr seine außergewöhnliche Stabilität in Drucksituationen und das gesamte Team schöpft aus dem emotionalen Kraftakt neues Selbstvertrauen.