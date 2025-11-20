Davis Cup: Spanien nach Krimi im Halbfinale

SID 20.11.2025 • 16:36 Uhr Die Spanier könnten im Halbfinale auf die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann treffen.

Kein Carlos Alcaraz, kein Problem: Spaniens Tennis-Auswahl hat sich auch ohne ihren Topstar ins Halbfinale des Davis Cup gekämpft. Die Iberer setzten sich bei der Finalrunde des traditionsreichen Nationenturniers am Donnerstag in einem Krimi mit 2:1 gegen Tschechien durch - und könnten in der Runde der letzten vier nun auf das deutsche Team um Alexander Zverev treffen.

Der Weltranglisten-19. Jakub Mensik, im März Gewinner des ATP-Masters in Miami, brachte die Tschechen zunächst durch ein 7:5, 6:4 gegen Pablo Carreno-Busta in Führung. Dann sorgte der Spanier Jaume Munar mit einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen Jiri Lehecka wieder für Spannung. Im entscheidenden Doppel bezwangen Marcel Granollers und Pedro Martinez das tschechische Duo Mensik/Tomas Machac nervenstark mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8) und führten den sechsmaligen Davis-Cup-Champion ins erste Halbfinale seit dem Titelgewinn 2019. Der Weltranglistenerste Alcaraz hatte seine Teilnahme kurzfristig verletzungsbedingt abgesagt.