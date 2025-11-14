Nach Sinner: Nächster Dämpfer für Italien!

Newsticker
Der Titelverteidiger geht arg geschwächt in die Endrunde in Bologna.
Lorenzo Musetti setzt bei den ATP Finals in Turin ein starkes Lebenszeichen. Gegen Alex de Minaur liefert der Italiener eine teils spektakuläre Tennis-Show ab - und wird zwischenzeitlich fast schon übermütig.
SID
Nächste bittere Nachricht für den Titelverteidiger vor dem Davis Cup: Neben Topstar Jannik Sinner muss die italienische Mannschaft bei der Endrunde des Nationenturniers in Bologna (ab 18. November) auch auf ihren zweiten Top-10-Spieler verzichten.

Lorenzo Musetti sagte nach seinem Aus bei den ATP Finals entkräftet ab.

„Wir haben beschlossen, dass ich aufgrund meiner körperlichen Verfassung und meiner familiären Situation nicht am Davis Cup teilnehmen werde“, sagte Musetti, der in wenigen Tagen Nachwuchs erwartet: „Natürlich bin ich sehr enttäuscht und bedauere das sehr.“ Italien trifft im Viertelfinale auf Österreich.

ATP-Finals: Musetti-Niederlage besiegelt sein Aus

Musetti hatte gemeinsam mit Sinner eine wichtige Rolle bei den Titelgewinnen 2023 und 2024 gespielt.

Für die ATP Finals in Turin in dieser Woche rückte er spät und nach einer kräftezehrenden Phase ins Teilnehmerfeld nach - eine Niederlage gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz besiegelte sein Ausscheiden in der Gruppenphase.

Die deutsche Mannschaft trifft am Donnerstag auf Argentinien. Alexander Zverev hat seine Teilnahme angekündigt und das DTB-Team damit zu einem Mitfavoriten gemacht.

