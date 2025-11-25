Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Davis Cup
Davis Cup
NEWS
SPIELPLAN
ERGEBNISSE
Davis Cup>

Nationenwertung: Zverev und Co. rücken vor

Zverev und Co. rücken vor

Die Auswahl des DTB wartet allerdings weiter auf einen Titel.
Deutschland ist nun Zweiter
Deutschland ist nun Zweiter
© AFP/SID/Tiziana FABI
SID
Die Auswahl des DTB wartet allerdings weiter auf einen Titel.

Die deutschen Tennis-Männer sind in der Nationenwertung des Davis Cup auf Rang zwei vorgerückt. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das der Weltverband ITF nach dem Ende des Wettbewerbs veröffentlichte.

Erster ist Italien, das auch ohne Topstar Jannik Sinner zum dritten Mal in Serie in dem prestigeträchtigen Teamwettbewerb triumphieren konnte. Hinter Deutschland folgen Spanien, Australien und Belgien.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Alexander Zverev war in Bologna im Halbfinale an Spanien gescheitert und wartet weiter auf den ersten Titelcoup seit 1993.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite