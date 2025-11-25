Nationenwertung: Zverev und Co. rücken vor

SID 25.11.2025 • 15:31 Uhr Die Auswahl des DTB wartet allerdings weiter auf einen Titel.

Die deutschen Tennis-Männer sind in der Nationenwertung des Davis Cup auf Rang zwei vorgerückt. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das der Weltverband ITF nach dem Ende des Wettbewerbs veröffentlichte.

Erster ist Italien, das auch ohne Topstar Jannik Sinner zum dritten Mal in Serie in dem prestigeträchtigen Teamwettbewerb triumphieren konnte. Hinter Deutschland folgen Spanien, Australien und Belgien.