Neue Wege: DTB zeigt Davis Cup und Billie Jean King Cup

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) geht neue Wege und überträgt erstmals die Auftritte seiner Nationalmannschaften auf seiner Plattform tennis.de. Der Verband ist eine Kooperation mit dem Tennis Channel eingegangen und kann damit den Fans der Sportart kostenlose Livestreams von den Davis Cup Finals in Bologna und vom Kampf um den Klassenerhalt im Billie Jean King Cup anbieten.

Topspieler Alexander Zverev und Co. kämpfen ab dem 20. November in Italien um den Titel im Davis Cup, zunächst geht es im Viertelfinale gegen Argentinien. Zuvor gilt es schon für die Frauen um Eva Lys vom Freitag bis Sonntag in Ismaning gegen die Türkei und Belgien um den Verbleib in der Weltgruppe 2026.