Davis Cup: Mit Engel statt Zverev gegen Peru

SID 31.01.2026 • 12:50 Uhr Topspieler Alexander Zverev fehlt erwartungsgemäß nach den Australian Open im deutschen Aufgebot.

Nachwuchshoffnung Justin Engel komplettiert das deutsche Davis-Cup-Team in der anstehenden Qualifikationsrunde (6./7. Februar) in Düsseldorf gegen Peru. Kapitän Michael Kohlmann berief den 18-jährigen Nürnberger laut einer Verbandsmitteilung als fünften Spieler für seinen Kader gegen die Südamerikaner, in dem der Weltranglistendritte Alexander Zverev nach seiner Teilnahme am Australian-Open-Halbfinale erwartungsgemäß fehlt.

Bereits zu Jahresbeginn hatte Kohlmann Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie das Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz nominiert. Sollten die Gastgeber in der NRW-Metropole ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wartet auf die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ein Duell mit Dänemark oder Kroatien.

Engel steht zum zweiten Mal im DTB-Aufgebot. Sein Debüt im Davis Cup hatte der Teenager im vergangenen Herbst gegen Japan gegeben.