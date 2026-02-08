Davis Cup: Deutschland trifft in Runde zwei auf Kroatien

Die letzte Hürde vor dem Finalturnier in Bologna steht: Das deutsche Davis-Cup-Team trifft in der zweiten Qualifikationsrunde im September auf Kroatien.
Deutsches Heimspiel gegen Kroatien
Die Auswahl von Teamkapitän Michael Kohlmann genießt beim Aufeinandertreffen im September erneut Heimrecht.
Kroatiens Dino Prizmic
Die Auswahl des siebenmaligen Doppel-Grand-Slam-Gewinners Ivan Dodig setzte sich am Samstag vor heimischem Publikum gegen Dänemark mit 3:1 durch.
Der prominenteste Kroate, der einstige US-Open-Gewinner Marin Cilic, fehlte dabei.
In Abwesenheit des 61. der Weltrangliste führten Dino Prizmic (121), Matej Dodig (235) und das Doppel Nikola Mektic/Mate Pavic Kroatien in die zweite Runde.
Gegen den Davis-Cup-Sieger von 2018 genießt Deutschland nach dem 4:0 über Peru erneut Heimrecht. Unklar ist allerdings noch, an welchem Ort die Partie stattfindet.