Nachwuchshoffnung Engel vor Davis-Cup-Heimdebüt?

SID 07.02.2026 • 06:30 Uhr Sollte das deutsche Team gegen Peru vorzeitig in die nächste Runde einziehen, könnte der 18-Jährige ein Einzelmatch bestreiten.

Tennistalent Justin Engel kann sich Hoffnungen auf einen Einsatz für das deutsche Davis-Cup-Team am zweiten Turniertag gegen Peru machen. In Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev könnte dank der 2:0-Führung bereits ein Sieg des Spitzen-Doppels Tim Pütz und Kevin Krawietz für das vorzeitige Weiterkommen und somit für einen Auftritt des 18-Jährigen im Einzel am Samstag sorgen.

„Generell sind wir hier mit fünf guten Spielern, die alle einsatzbereit sind“, antwortete Bundestrainer Michael Kohlmann ausweichend auf die Frage, ob Engel in den Gedanken im Falle eines vorzeitigen Sieges gegen Peru eine Rolle spiele. Der Teamkapitän beharrte darauf, erst den Einzug in die zweite Runde perfekt zu machen.

Derweil lobte Engels Teamkollege Jan-Lennard Struff den Youngster ausdrücklich: „Er ist ein unglaublich guter Spieler, schon sehr weit für sein Alter.“ Struff attestierte ihm zudem einen hervorragenden Aufschlag und ein „schnelles, zügiges“ Spiel von der Grundlinie.