Altmaier komplettiert deutsches Davis-Cup-Team in Halle

Daniel Altmaier komplettiert das Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um French-Open-Gewinner Alexander Zverev für das Davis-Cup-Zweitrundenspiel gegen Kroatien. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, nominierte Teamchef Michael Kohlmann den 27-Jährigen als fünften Spieler für die Begegnung am 19. und 20. September in Halle/Westfalen.
Deutsches Davis-Cup-Team fix
Neben Zverev waren zuvor Yannick Hanfmann sowie die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz für das deutsche Team berufen worden.
Altmaier, für den es die vierte Davis-Cup-Nominierung ist, erhielt dabei den Vorzug vor Jan-Lennard Struff. Die Entscheidung sei ihm „nicht leichtgefallen, weil beide in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielt haben“, erklärte Kohlmann.
Altmaier habe in diesem Jahr bereits Marin Cilic und Dino Prizmic, die Teil des kroatischen Teams sind, besiegen können, führte der 52-Jährige weiter aus: „Zudem fand ich es beeindruckend, wie er sich nach einem schwierigen Jahresstart zurückgekämpft und insbesondere bei den deutschen Turnieren im Sommer überzeugt hat.“
Kroatien tritt in Halle mit Cilic, Prizmic, Mate Pavic und Nikola Mektic an. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für das Finalturnier im November in Bologna.