Beltz vor BJKC-Auftakt mit Respekt: "Taktisch gut aufstellen"

SID 07.04.2026 • 06:04 Uhr Deutschlands neuer Teamchef sieht sein Team vor dem Billie Jean King Cup in Portugal für die Gruppenphase gerüstet.

Teamchef Torben Beltz geht mit Respekt, aber offensiver Zielsetzung in die Wiederaufstiegs-Mission im Billie Jean King Cup. Die deutschen Tennisfrauen treffen am Dienstag (12.00 Uhr/tennis.de) in Oeiras/Portugal zum Auftakt der Regionalgruppe Europa/Afrika I auf die Gastgeberinnen.

„Wir fangen an gegen die Portugiesen, die auch sehr stark einzuschätzen sind. Gerade hier zu Hause werden sie bestimmt stark angefeuert vom Publikum“, sagte Beltz, der in Portugal erstmals auch als Teamchef in Erscheinung tritt. Sein Team ist seit Freitag vor Ort, die drei bisherigen Trainingstage bewertete er positiv: „Die waren wirklich sehr gut.“

Am Mittwoch wartet der Sieger des Duells zwischen Dänemark und Schweden, am Donnerstag dann der Verlierer dieser Partie. Nur der Gruppensieger wahrt seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst. Im Negativfall droht der Absturz in die Regionalgruppe II.

Der dicht getaktete Spielmodus stellt die junge Mannschaft um Ella Seidel (21), Noma Noha Akugue (22) und Tessa Brockmann (20) vor eine besondere Belastungsprobe. „Die Mädels müssen wirklich viel spielen. Wir müssen auch als Betreuer-Team versuchen, taktisch gut aufzustellen, damit wir zur richtigen Zeit unsere Topspielerin frisch haben“, sagte Beltz. Der Modus sei auch für ihn „etwas Neues“. Das deutsche Team muss die Gruppe als Erster abschließen, um seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst zu wahren.

Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Eva Lys, die ihre Knieverletzung aus Australien noch nicht überwunden hat, und des Verzichts auf die routinierten Laura Siegemund und Tatjana Maria (beide 38) formulierte Beltz ein klares Ziel. „Natürlich ist es unser Ziel, die Gruppe zu gewinnen und dann um die Playoffs mitzuspielen. Das hat das Team auch drauf“, sagte der 49-Jährige. Den unerfahrenen Kader sieht er als Vorteil: „Es ist ein junges Team und ich denke auch, dass das Team lange spielen kann, weil alle jung sind.“

Für Lys hatte Beltz kurzfristig Nastasja Schunk (22) und Eva Bennemann (18) nachnominiert. Für Bennemann ist es wie für Noha Akugue das Debüt im Nationalteam.