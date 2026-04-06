Ohne Lys: Deutschland vor harter Tennis-Mission

SID 06.04.2026 • 13:31 Uhr Die deutschen Tennisfrauen müssen kurz vor dem Start ins Nationenturnier einen herben Rückschlag verkraften.

Mit neuem Teamchef, aber ohne die große Hoffnungsträgerin: Die deutschen Tennisfrauen starten in eine komplizierte Wiederaufstiegs-Mission im Billie Jean King Cup.

Durch den kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Eva Lys muss die Auswahl von Bundestrainer Torben Beltz in Oeiras/Portugal mit einer unerfahrenen Mannschaft bestehen. Am Dienstag (12 Uhr/tennis.de) geht es in der Regionalgruppe Europa/Afrika I mit dem ersten Vorrundenduell los.

„Wir hätten Eva Lys natürlich gerne dabeigehabt. Aber es ist wichtig, dass sie ihre Knieverletzung aus Australien erst einmal vollständig auskuriert“, sagte Beltz, der in Portugal erstmals auch als Teamchef in Erscheinung tritt. Für Lys (24) nominierte der 49-Jährige kurzfristig Nastasja Schunk (22) und Eva Bennemann (18) nach. Sie komplettieren das junge Aufgebot um Ella Seidel (21), Noma Noha Akugue (22) und Tessa Brockmann (20).

Junge Tennis-Hoffnungen sollen weiteren Absturz verhindern

„Mit der Nachnominierung folgen wir dem klar definierten Prozess, junge Spielerinnen an die Nationalmannschaft heranzuführen, die Deutschland auch in den nächsten Jahren vertreten werden“, sagte Beltz. Für Bennemann ist es wie für Noha Akugue das Debüt im Nationalteam. Die erfahrenen Kräfte Laura Siegemund und Tatjana Maria (beide 38) sind in diesem Jahr nicht mehr Teil der Mannschaft.

Deutschland trifft in der Vorrunde auf Dänemark, Portugal und Schweden. Das Team muss die Gruppe als Erster abschließen, um seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst zu wahren. Im Negativfall droht aber auch ein weiterer Absturz in die Regionalgruppe II. Von Dienstag bis Donnerstag finden die Gruppenduelle statt, Freitag und Samstag werden die Platzierungsspiele ausgetragen.

Beltz, zuvor bereits seit Ende 2024 als Bundestrainer tätig, war im Februar zusätzlich zum Teamkapitän für die Länderspiele ernannt worden. Er folgte auf Rainer Schüttler.