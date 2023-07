Wimbledon: Ein Duell für die Ewigkeit

„Es ist eines dieser Matches, die ich versucht habe, zu vergessen“, sagte der Schweizer einmal über sein legendäres Wimbledon -Finale gegen Rafael Nadal am 6. Juli 2008.

Ein Finale, das zu den dramatischsten Tennis-Matches der Geschichte gehört und für Federer am Ende „eine meiner härtesten Niederlagen“ bereit hielt.

Die 4:48 Stunden lange Nervenschlacht wurde zu einem Mythos, über das vor fünf Jahren auch eine eineinhalbstündige TV-Doku („Strokes of Genius“) gedreht wurde.

Schreckmoment in Wimbledon

Zverev legt in Wimbledon los

Roger Federer vs. Rafael Nadal: Ein Mythos entsteht

Das Finale von damals gewann seine Faszination auch aus den Gegensätzen seiner Protagonisten: Auf der einen Seite Federer, der „Maestro“ aus der Schweiz, der Ästhet, der jede noch so simple Rückhand wie ein Kunstwerk zu zeichnen schien. Auf der anderen Nadal, der „Matador“ aus Spanien, der Arbeiter, der in knielangen Shorts, ärmellosem Shirt und mit wilder Langhaarmähne unermüdlich die Grundlinie entlang pflügte.

In der Fortsetzung kämpfte er sich zurück, gewann zwei packende Tiebreaks, wehrte mehrere Matchbälle ab. Eine weitere Regenpause sorgte dafür, dass die letzten Ballwechsel in der tiefen Abenddämmerung gespielt wurden. Erst um 21:18 Uhr Ortszeit fand die dramatische Tennis-Schlacht ihr Ende. Statt des sechsten Titels in Folge für den damals 26 Jahre alten „König Roger“, hatte der vier Jahre jüngere Kronprinz Nadal den ersten Grand-Slam-Titel außerhalb seines Herrschaftsbereichs bei den French Open gewonnen.