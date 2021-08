US Open 2021: Alexander Waske über Zverev, Djokovic, Federer und Kerber

“Best-of-5 ist eine andere Welt. Ich glaube, es sitzt auch in seinem Kopf drin, dass er das noch nicht bewiesen hat. Dann kommt die Presse hinzu. Da wurde er mehrfach darauf angesprochen und das bleibt auch in seinem Kopf drin. Den Knoten muss er lösen. Aber diese Erfolge zuletzt zeigen, dass es nun in eine andere Richtung geht.”