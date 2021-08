US Open: Alexander Zverev nach Sieg gegen Sam Querrey in Runde 2

Der deutsche Topspieler sei “wirklich imstande, ganz Großes in New York zu erreichen”, sagte auch Becker. Nach dem Gewinn der Goldmedaille in Tokio wirke Zverev “etwas freier, etwas entspannter, er hat noch mehr Selbstvertrauen und Glauben an die eigene Stärke”. Er ist die Last los, endlich einen großen Titel zu gewinnen. (ATP: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)