US Open: Andrea Petkovic in Runde zwei - auch Angelique Kerber weiter

Petkovic besiegte die Rumänin Irina-Camelia Begu am Montag 6:2, 7:6 (7:3) und trifft nun auf die an Position neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza. Zudem wendete Angelique Kerber gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska ein Erstrunden-Aus ab. Die Turniersiegerin von 2016 setzte sich in einem enorm engen Match mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) durch.