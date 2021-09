US Open: Leylah Fernandez steht nach Sieg über Aryna Sabalenka im Finale

Im Endspiel am Samstag trifft die Weltranglisten-73. auf die 18 Jahre alte Britin Emma Raducanu , die die Griechin Maria Sakkari glatt in zwei Sätzen mit 6:1, 6:4 besiegte. „Ich wollte das Finale wirklich so, so sehr erreichen“, sagte Fernandez: „Auch Aryna wollte es. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Ball reingegangen ist.“